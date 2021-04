Lite per il parcheggio finisce in tragedia: Maurizio morto accoltellato a 61 anni (Di martedì 20 aprile 2021) Un uomo di 61 anni, Maurizio Cerrato , è stato ucciso con una coltellata ieri sera a Torre Annunziata al termine di una Lite nata per futili motivi legati a un parcheggio . La Lite è avvenuta nel ... Leggi su leggo (Di martedì 20 aprile 2021) Un uomo di 61Cerrato , è stato ucciso con una coltellata ieri sera a Torre Annunziata al termine di unanata per futili motivi legati a un. Laè avvenuta nel ...

