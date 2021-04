Lapadula | questa volta dalla parte ‘giusta’ | sfida con un Destro a caccia di record

(Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un guizzo, una giocata, possibilmente un gol. Genoa e Benevento si affideranno a loro per cercare di conquistare tre punti preziosi in ottica salvezza. Mattiae Gianlucaguideranno gli attacchi di rossoblù e giallorossi, in un faccia a faccia in programma domani sera al “Ferraris“. Unanellatra due attaccanti che stanno vivendo una stagione opposta in termini realizzativi. E’ rinatonella sua seconda vita all’ombra della Lanterna. Apparentemente avviato verso il declino di carriera, a trent’anni l’attaccante sta vivendo una seconda giovinezza, conducendo a suon di reti il Grifone verso la permanenza nel massimo campionato. Sono undici i gol messi a segno e nel mirino del ragazzo di Ascoli Piceno c’è il...

la lista dei giallorossi a disposizione di Pippo Inzaghi. Portieri : Montipò, Manfredini, ... Attaccanti : Gaich,, Caprari, Di Serio, Iago Falque.... partita per partita, quali sono i calciatori sui quali valga la pena puntare pergiornata ... Genoa Benevento invece è una partita da ex per Gianlucache se la vedrà con Mattia Destro, ...Il Benevento è partito nel pomeriggio alla volta di Genova in aereo dopo aver svolto un allenamento mattutino in città. Esclusi dai convocati gli infortunati Moncini e Foulon, come pure Marco Sau, vit ...I convocati di Genoa-Benevento, match valido per la trentaduesima giornata di Serie A, tra le fila della squadra sannita che dopo un periodo nero è a caccia di punti salvezza contro una rivale diretta ...