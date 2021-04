Florentino | «I tifosi vogliono Mbappé al Real? Niente paura…»

(Di martedì 20 aprile 2021) Nel corso della lunga intervista rilasciata a El Chiringuito,Perez è stato naturalmente incalzato anche sul possibile acquisto dida parte delSono molti gli addetti ai lavori a ipotizzare che ilMadrid possa essere la prossima destinazione di Kylian. Sul fuoriclasse francese si è così espresso il Presidente blancosPerez, durante l’intervento a El Chrininguito: «Imi chiedono sempre di comprare. La mia risposta? Io dico:la verità è che è un buon giocatore, sì. Non ho mai parlato con lui. Almeno per ora. Non so cosa succederà al suo contratto con il PSG». Nella trattativa, però, non ci sarà il giovane talento brasiliano Vinicius: «Lui è ...

Ultime Notizie dalla rete : Florentino tifosi

Perez , il presidente designato della Superlega, ha parlato ieri sera in una lunga ... Inon vogliono vedere partite contro club modesti. E i giovani, inoltre, si stanno allontanando ...Perez, n.1 del Real Madrid e della neo nata Superlega, difende così il progetto a cui ... all'Uefa, alle federazioni, alle leghe, alle squadre e a tutti i. Guardate al calcio europeo ...MILANO - Florentino Perez, presidente della neonata Super League ... Lo stile dice molto, noi stiamo parlando di una cosa molto seria. Il calcio ha 4 miliardi di tifosi, bisogna avere rispetto delle ...«Se non si farà moriremo tutti. La Superlega nasce per salvare il calcio. Non è una cosa tra ricchi. Ma è un progetto per aiutare tutti i club. Per colpa del Covid ...