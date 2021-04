Daniela Ferolla, l’ex Miss Italia faceva di tutto per diventare brutta (Di martedì 20 aprile 2021) Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane Daniela Ferolla ha confidato che il suo aspetto l’ha messa in difficoltà, la bellezza la sentiva come una nota negativa per gli altri. Nel 2001 ha vinto Miss Italia e da quel momento non si è più fermata, oggi è la conduttrice di Linea Verde Life e ha appena scritto un libro che prende proprio spunto dal suo programma. Un attimo di respiro è il libro che presenta a Storie Italiane, un diario di viaggio con le buone pratiche che ha scoperto e ha voluto raccontarle ai suoi lettori. Sono storie che porta nel cuore e offre a tutti i consigli per nutrirsi in modo sano e restare in forma. Per Daniela Ferolla non è stato sempre semplice, ha compreso solo col tempo che la sua bellezza era un valore aggiunto e non ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 aprile 2021) Ospite di Eleonora Daniele a Storieneha confidato che il suo aspetto l’ha messa in difficoltà, la bellezza la sentiva come una nota negativa per gli altri. Nel 2001 ha vintoe da quel momento non si è più fermata, oggi è la conduttrice di Linea Verde Life e ha appena scritto un libro che prende proprio spunto dal suo programma. Un attimo di respiro è il libro che presenta a Storiene, un diario di viaggio con le buone pratiche che ha scoperto e ha voluto raccontarle ai suoi lettori. Sono storie che porta nel cuore e offre a tutti i consigli per nutrirsi in modo sano e restare in forma. Pernon è stato sempre semplice, ha compreso solo col tempo che la sua bellezza era un valore aggiunto e non ...

Advertising

Gardo_85 : @HuffPostItalia @Daniela_Ferolla fantastico... la natura aiuta sempre! Sarei curioso di un tuo commento sul progett… - ModaCorriere : Daniela, ex Miss Italia in tv: «Mi imbruttivo per essere credibile» - riccardofasan15 : RT @storie_italiane: 'Mi imbruttivo per essere accettata'. @Daniela_Ferolla, ospite a #storieitaliane, parla del suo nuovo libro e del dolo… - storie_italiane : 'Mi imbruttivo per essere accettata'. @Daniela_Ferolla, ospite a #storieitaliane, parla del suo nuovo libro e del d… - mmanca : RT @HuffPostItalia: L'ex Miss Italia Daniela Ferolla: 'Mi imbruttivo per essere accettata' -