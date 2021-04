Covid | caso di variante sudafricana asintomatica a Cuneo Di Perri rassicura

(Di martedì 20 aprile 2021) “Il vaccino protegge contro la malattia, meno contro le infezioni ma si tratta quasi sempre di infezioni asintomatiche”. Così l’infettivologo Giovanni di Perri, direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale Amedeo Savoia di Torino, il giorno successivo alla scoperta del primo caso di variante sudafricana in Piemonte. Il positivo in cui è stata rilevata la variante è un cinquantenne di Cuneo, asintomatico, che si era sottoposto a tampone di screening preventivo per motivi di lavoro presso l’Asl Torino 4 e che a gennaio era stato vaccinato con doppia dose di Pfizer. Questa variante, continua Di Perri, “circola a basso titolo in Italia da alcuni mesi e per il momento non ha preso alcuna prevalenza in quanto quella inglese evidentemente è più contagiosa”. Tra l’altro Pfizer “è noto dare una protezione discreta contro la variante sudafricana”.

