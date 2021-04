Coprifuoco, il governo fa dietrofront: anche gli esperti ora stroncano la linea di Speranza (Di martedì 20 aprile 2021) Il governo va verso il dietrofront sul Coprifuoco. In un primo momento Draghi e i suoi erano fermi sulla posizione del mantenerlo. Le opposizioni interne e esterne sono insorte e ora si raggiungerà un compromesso. Non più alle 22, quindi, ma alle 23, per favorire comunque l’attività dei ristoranti e di altri esercizi commerciali. Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha infatti detto: “Nel momento in cui decidiamo di riaprire ristoranti all’aperto, cinema e teatri, credo sia ragionevole pensare a posticipare l’orario del Coprifuoco”.



