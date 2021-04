Cathy Berberian | universalità della musica

(Di martedì 20 aprile 2021) Il mondo dello spettacolo el’ha persa troppo presto, ma le tracce che sono rimaste di lei sono indelebili.era un’artista completa. In grado di trasferire con la sua presenza scenica e l’interpretazione carattere ai brani che cantava. Lei stessa, ironicamente, essendo dotata di un grande sense of humor, si definì in un’intervista del 1974 così: ” Spesso penso non tanto di essere una cantante col talentorecitazione, ma un’attrice che sa cantare”. Era statunitense di nascita ma di origine armene. Sposò nel 1950 il compositore italiano Luciano Berio, con cui collaborò per anni anche dopo la finerelazione. Lacome patrimonio di tuttispaziò nella ...

Advertising

d_cassandro : RT @Internazionale: Nel 1966 Cathy Berberian registrò a Parigi l’album Beatles arias. Un omaggio dissacrante ma pieno di amore a John Lenno… - cittoz : RT @Internazionale: Nel 1966 Cathy Berberian registrò a Parigi l’album Beatles arias. Un omaggio dissacrante ma pieno di amore a John Lenno… - copydimare : RT @Internazionale: Nel 1966 Cathy Berberian registrò a Parigi l’album Beatles arias. Un omaggio dissacrante ma pieno di amore a John Lenno… - Internazionale : Nel 1966 Cathy Berberian registrò a Parigi l’album Beatles arias. Un omaggio dissacrante ma pieno di amore a John L… - d_cassandro : Per la consueta rubrica del lunedì sui #dischidasalvare abbiamo Cathy Berberian che, dopo aver spaziato da Montever… -

Ultime Notizie dalla rete : Cathy Berberian

Internazionale

A parlare è Cristina Berio, figlia del compositore d'avanguardia Luciano Berio (1925 - 2003) e della cantante e compositrice statunitense(1925 - 1983). A casa Berio si ascoltava ...I Folk Songs , inizialmente per voce e sette strumenti, furono composti nel 1964 come "omaggio all'intelligenza vocale di", allora moglie del compositore, e vennero trascritti solo ...“Il nostro appartamento di via Moscati a Milano era sempre pieno di musica. Non ricordo bene come è andata, quello che so è che a un certo punto ho attaccato la beatlemania a mia madre. Ricordo soprat ...Rete Toscana Classica è spazio musicale assoluto e può ospitare anche la leggenda dei "Beatles". Una proposta singolare d’ascolto sabato 24 aprile alle 14,15 con Cathy Berberian che interpreta musica ...