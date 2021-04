Calcio e giochi: la pandemia rende tutto più globale ed interconnesso (Di martedì 20 aprile 2021) Milioni di persone nel mondo hanno scoperto di essere vulnerabili, le loro vite sono condizionate da un nemico invisibile, minuscolo, capace di condizionare le abitudini quotidiane, di restringere le libertà individuali. Ma paradossalmente la pandemia ha reso tutto più globale ed interconnesso. Miliardi di persone ordinano online, effettuano visite virtuali, assistono ad eventi in diretta streaming. Si vive in una rete virtuale dove lo sport e i giochi hanno assunto una rilevanza maggiore. Infatti c’è più tempo ed interesse verso sport come il Calcio e giochi online come i casinò live. Non ci sono frontiere, che sia un situs judi slot online o di casinò americano, un portale francese di giochi online, poco importa. Si gioca a tutte le ore, senza ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 20 aprile 2021) Milioni di persone nel mondo hanno scoperto di essere vulnerabili, le loro vite sono condizionate da un nemico invisibile, minuscolo, capace di condizionare le abitudini quotidiane, di restringere le libertà individuali. Ma paradossalmente laha resopiùed. Miliardi di persone ordinano online, effettuano visite virtuali, assistono ad eventi in diretta streaming. Si vive in una rete virtuale dove lo sport e ihanno assunto una rilevanza maggiore. Infatti c’è più tempo ed interesse verso sport come ilonline come i casinò live. Non ci sono frontiere, che sia un situs judi slot online o di casinò americano, un portale francese dionline, poco importa. Si gioca a tutte le ore, senza ...

