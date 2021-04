Boxe | Michael Magnesi difende il Mondiale IBO dei pesi superpiuma I numeri dell’azzurro | ancora imbattuto

(Di martedì 20 aprile 2021)si avvicina condi un certo rilievo alla sfida che, venerdì, lo vedràre il titolodeiper la sigla IBO. “Lone Wolf” sarà sul ring di Zagarolo contro il sudafricano Khanyle Bulana, che condivide con il pugile italiano la caratteristica di essere fino a questo momentoda professionista.entra infatti nel confronto sull’onda delle 18 vittorie in altrettanti combattimenti da pro, di cui 10 ottenuti per KO, compreso quello di Fondi contro lo svizzero-ruandese Patrick Kinigamazi. Di questi combattimenti, 15 si sono tenuti nell’area di Roma e dintorni, a testimoniare il forte legame che esiste con il suo territorio (è di Cave, decisamente a est ...

PUGILATO - Appuntamento con la grandeil 23 aprile a Roma. Nella serata imperniata sul mondiale dei pesi superpiuma IBO traMagnesi e il sudafricano Khanyile Bulana spazio anche al nostro Marvin Demollari che nei pesi leggeri ...Michael Magnesi si avvicina con numeri di un certo rilievo alla sfida che, venerdì, lo vedrà difendere il titolo mondiale dei pesi superpiuma per la sigla IBO. "Lone Wolf" sarà sul ring di Zagarolo co ...Un altro fine settimana di grande boxe per gli atleti reggiani Seconds Out, impegnati sia a Ferrara presso la palestra Ferraro Boxe per le semifinali e finali dei campionati Elite2 che a Viadana per u ...