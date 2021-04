Benevento, tre assenti per il Genoa: la decisione su Caprari (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Al termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei 24 calciatori convocati per la gara di domani 21 aprile, ore 20.45, presso lo stadio “Ferraris” contro il Genoa. L’allenatore giallorosso ritrova Tuia dopo il turno di squalifica e decide di portare in Liguria anche Caprari, costretto a saltare all’ultimo momento la sfida dell’Olimpico contro la Lazio. La gara con i biancocelesti lascia però in dote l’infortunio di Sau, costretto a saltare l’impegno contro la formazione di Ballardini al pari di Foulon e Moncini. Questi i convocati della Strega: PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. DIFENSORI: Letizia, Depaoli, Tuia, Barba, Caldirola, Glik, Pastina. CENTROCAMPISTI: Schiattarella, Dabo, Viola, Hetemaj, Tello, Ionita, Improta, R. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Al termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei 24 calciatori convocati per la gara di domani 21 aprile, ore 20.45, presso lo stadio “Ferraris” contro il. L’allenatore giallorosso ritrova Tuia dopo il turno di squalifica e decide di portare in Liguria anche, costretto a saltare all’ultimo momento la sfida dell’Olimpico contro la Lazio. La gara con i biancocelesti lascia però in dote l’infortunio di Sau, costretto a saltare l’impegno contro la formazione di Ballardini al pari di Foulon e Moncini. Questi i convocati della Strega: PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. DIFENSORI: Letizia, Depaoli, Tuia, Barba, Caldirola, Glik, Pastina. CENTROCAMPISTI: Schiattarella, Dabo, Viola, Hetemaj, Tello, Ionita, Improta, R. ...

