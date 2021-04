Ascesa e probabile caduta della Super Lega (Di martedì 20 aprile 2021) «Non mi preoccupa che qualcuno abbandoni la Super League». Lo ha detto Florentino Pérez in un’intervista all’Équipe, proprio nel momento in cui il progetto sembra iniziare a vacillare: il Manchester City è uscita dall’accordo, nonostante le penali da pagare. A far ricredere i Citizens sarebbero state le durissime reazioni delle autorità calcistiche e dei governi e quelle dei tifosi, arrivate a seguito dell’annuncio di domenica sera. «Il Manchester City Football Club può confermare di aver formalmente emanato le procedure per il ritiro dal gruppo sviluppando i piani per una Super League europea», si legge in una nota pubblicata pochi minuti fa dalla società. Club statement.https://t.co/GeNQZn8091 — Manchester City (@ManCity) April 20, 2021 Il Guardian ha rivelato in un articolo che anche il Chelsea non sarebbe più così convinte del progetto. La ... Leggi su linkiesta (Di martedì 20 aprile 2021) «Non mi preoccupa che qualcuno abbandoni laLeague». Lo ha detto Florentino Pérez in un’intervista all’Équipe, proprio nel momento in cui il progetto sembra iniziare a vacillare: il Manchester City è uscita dall’accordo, nonostante le penali da pagare. A far ricredere i Citizens sarebbero state le durissime reazioni delle autorità calcistiche e dei governi e quelle dei tifosi, arrivate a seguito dell’annuncio di domenica sera. «Il Manchester City Football Club può confermare di aver formalmente emanato le procedure per il ritiro dal gruppo sviluppando i piani per unaLeague europea», si legge in una nota pubblicata pochi minuti fa dalla società. Club statement.https://t.co/GeNQZn8091 — Manchester City (@ManCity) April 20, 2021 Il Guardian ha rivelato in un articolo che anche il Chelsea non sarebbe più così convinte del progetto. La ...

