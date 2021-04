Allenatori italiani all’estero: Ancelotti ‘esonera’ Mourinho, Cammarata travolto (Di martedì 20 aprile 2021) Torna la rubrica dedicata agli Allenatori italiani oltre confine. Ancelotti strappa un punto al Tottenham che ha esonerato Mourinho Il pareggio per 2-2 contro l’Everton di Carlo Ancelotti è ‘costata’ la panchina a José Mourinho. Oltre al dibattito mondiale sulla Super League, l’altra notizia che cattura le prime pagine nelle ultime ore è sicuramente l’esonero dal Tottenham dell’ex tecnico dell’Inter. Punto prezioso invece per i ‘Toffees’ del mister di Reggiolo, che dopo il 2-2 al cospetto di Kane e compagni restano aggrappati al treno Europa e a sei punti dal sogno Champions con il quarto posto occupato attualmente dal West Ham. Punta ad un piazzamento in Europa anche l’Hajduk di Paolo Tramezzani, anche se l’ultimo ko interno con l’Osijek frena la rincorsa della formazione di Spalato. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Torna la rubrica dedicata aglioltre confine.strappa un punto al Tottenham che ha esoneratoIl pareggio per 2-2 contro l’Everton di Carloè ‘costata’ la panchina a José. Oltre al dibattito mondiale sulla Super League, l’altra notizia che cattura le prime pagine nelle ultime ore è sicuramente l’esonero dal Tottenham dell’ex tecnico dell’Inter. Punto prezioso invece per i ‘Toffees’ del mister di Reggiolo, che dopo il 2-2 al cospetto di Kane e compagni restano aggrappati al treno Europa e a sei punti dal sogno Champions con il quarto posto occupato attualmente dal West Ham. Punta ad un piazzamento in Europa anche l’Hajduk di Paolo Tramezzani, anche se l’ultimo ko interno con l’Osijek frena la rincorsa della formazione di Spalato. ...

