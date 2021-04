Xbox Series X S come ' bombe a orologeria' | in futuro saranno inutilizzabili a causa del DRM?

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 19 aprile 2021) L'account Twitter "Does It Play", dedicato alla conservazione e all'accessibilità dei giochi, si è concentrato nelle ultime settimane sulla scadenza delle console, soprattutto dopo l'annuncio di Sony di chiudere il PS Store per quanto riguarda PS3, PS Vita e PSP. Il problema sorge su PS4 quando la batteria CMOS si esaurisce, cosa che prima o poi accadrà, e senza una connessione Internet, i giochi fisici e digitali smetteranno di funzionare. Test eseguiti su PS5 indicano che i giochi fisici funzionerebbero in queste condizioni, sebbene in alcuni giochi compaiano problemi, ma non con quelli digitali. E su? L'account Twitter, con la premessa che non si tratta di voler fare una console war, vuole mettere in chiaro le cose per tutti coloro che invorranno rigiocare di nuovo con queste console. "Per essere chiari" scrive l'account, "anche ...