WRC 2022: con l'ibrido abbiamo un problema (Di lunedì 19 aprile 2021) Il WRC nel 2022 entra nel mondo del full hybrid, ma non mancano le prime grane. Secondo quanto riportato da DirtFish, la Compact Dynamics avrebbe chiesto alle case la restituzione di alcune parti del sistema, per rimediare ad un difetto riscontrato. Si tratta di un bel guaio per M-Sport, Toyota e Hyundai, le quali avevano appena iniziato i test e si vedranno costrette ad interromperli. La rivoluzione non parte con il piede giusto, e per i costruttori coinvolti scatta il primo allarme. WRC 2022, i costruttori giurano fedeltà all'ibrido WRC 2022, cosa succede con i sistemi Hybrid? Al momento non abbiamo notizie ufficiali, ma soltanto alcuni retroscena raccontati da insider. Uno di questi è stato interpellato dal sito americano DirtFish, il quale ha raccontato un fatto che riguarda la Compact

