Vigili al bar: 'Violazione inequivocabile, ma si è deciso di non calcare la mano' (Di lunedì 19 aprile 2021) Provvedimento disciplinare per i Vigili fotografati al bar in zona rossa: è polemica 16 aprile 2021 'I due Vigili, assunti a tempo determinato e preposti proprio al controllo delle regole anti - Covid,... Leggi su anconatoday (Di lunedì 19 aprile 2021) Provvedimento disciplinare per ifotografati al bar in zona rossa: è polemica 16 aprile 2021 'I due, assunti a tempo determinato e preposti proprio al controllo delle regole anti - Covid,...

79_Alessio : RT @ilcuriosocosmop: @EnricoStefano @m_mumi @CarloCalenda @13Azione Comunque anche su via AnastasioII si crea un imbuto. Non dovuto a cicl… - ilcuriosocosmop : @EnricoStefano @m_mumi @CarloCalenda @13Azione Comunque anche su via AnastasioII si crea un imbuto. Non dovuto a c… - davidebridge : @evavola @Min0taur0_ Effettivamente siamo sempre peggio.vigili a Genova scatenati multano pure i ragazzi dell’Unive… - Giianni82 : @Il_Centro Fanno bene vivo un un paesino della valle roveto in zona rossa l'unico bar che ce lavora come se niente… - alberto51059 : Provvedimento disciplinare per i vigili fotografati al bar in zona rossa: è polemica -