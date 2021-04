Video Grillo, i genitori della ragazza: “Così ridicolizza il dolore. Trascinare la vittima sul banco degli imputati è una strategia misera” (Di lunedì 19 aprile 2021) “Cercare di Trascinare la vittima sul banco degli imputati è una strategia misera e già vista”. I genitori della ragazza che ha denunciato di essere stata stuprata da Ciro Grillo e da tre sui amici, poche ore dopo la pubblicazione del Video del garante M5s, hanno parlato all’agenzia Adnkronos attraverso la loro legale Giulia Bongiorno. “Siamo distrutti”, hanno dichiarato. “Il tentativo di fare spettacolo sulla pelle altrui è una farsa ripugnante”. I quattro sono indagati dalla Procura di Tempio Pausania per violenza sessuale di gruppo. I fatti risalgono a luglio 2019 e nei giorni scorsi i quattro sono stati interrogati. Oggi Beppe Grillo ha difeso il figlio e gli amici ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) “Cercare dilasulè unae già vista”. Iche ha denunciato di essere stata stuprata da Ciroe da tre sui amici, poche ore dopo la pubblicazione deldel garante M5s, hanno parlato all’agenzia Adnkronos attraverso la loro legale Giulia Bongiorno. “Siamo distrutti”, hanno dichiarato. “Il tentativo di fare spettacolo sulla pelle altrui è una farsa ripugnante”. I quattro sono indagati dalla Procura di Tempio Pausania per violenza sessuale di gruppo. I fatti risalgono a luglio 2019 e nei giorni scorsi i quattro sono stati interrogati. Oggi Beppeha difeso il figlio e gli amici ...

