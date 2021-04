Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 aprile 2021)DEL 19 APRILEORE 12.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DI VIA DEI LAGHI IN DIREZIONEPER LAVORI IN CHIUSURA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SONO NUOVAMENTE ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLAIN COLLABORAZIONE CONSERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC: IL SERVIZIO È ATTIVO ANCHE PER LE PROVINCE DI RIETI E LATINA. TRA LE NOVITÀ, RICORDIAMO LA NUOVA LINEA S15 DA ACILIA A PIRAMIDE/OSTIENSE PER GLI UTENTI DELLA FERROVIALIDO, LA S03 DA BELLE ARTI EFFETTUA CAPOLINEA ...