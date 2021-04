Traffico Roma del 19-04-2021 ore 18:30 (Di lunedì 19 aprile 2021) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione sul grande raccordo anulare possibili code per Traffico intenso tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud In quest’ultima ora nessun cambiamento in interna spostamenti maggiori sempre tra Cassia e Prenestina su via del Foro Italico circolazione sostenuta per chi è diretto a San Giovanni tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria sulla tangenziale est non si escludono e rallentamenti tra la A24 è viale Castrense ancora Traffico per un precedente incidente su viale Tor di Quinto altezza Largo dell’arma di Cavalleria verso le crepes per lo stesso motivo a prestare attenzione su via Cilicia nei pressi della Colombo verso Piazzale Appio tornano invece lentamente alla normalità gli spostamenti sull’ostiense dopo la risoluzione dell’altro incidente tra il Gra ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 aprile 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione sul grande raccordo anulare possibili code perintenso tra laFiumicino e la diramazioneSud In quest’ultima ora nessun cambiamento in interna spostamenti maggiori sempre tra Cassia e Prenestina su via del Foro Italico circolazione sostenuta per chi è diretto a San Giovanni tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria sulla tangenziale est non si escludono e rallentamenti tra la A24 è viale Castrense ancoraper un precedente incidente su viale Tor di Quinto altezza Largo dell’arma di Cavalleria verso le crepes per lo stesso motivo a prestare attenzione su via Cilicia nei pressi della Colombo verso Piazzale Appio tornano invece lentamente alla normalità gli spostamenti sull’ostiense dopo la risoluzione dell’altro incidente tra il Gra ...

