Taylor Swift, "FEARLESS (TAYLOR'S VERSION)" al primo posto nella classifica U.S, UK, CANADA, AUSTRALIA (Di lunedì 19 aprile 2021) Taylor Swift ancora una volta ha fatto la storia con il suo ultimo album "FEARLESS (Taylor's VERSION)", già al #1 in molti paesi e battendo numerosi record. Taylor è la prima donna con tre nuovi album a raggiungere questo posizionamento in meno di un anno. Con oltre 1 milione di copie vendute in tutto il mondo, "FEARLESS (Taylor's VERSION)" è stato commentato come "il più importante debutto nella prima settimana di qualsiasi album del 2021", "il più grande esordio nella prima settimana per un album country dal 2015" e "la più grande settimana di sempre per lo streaming di un'artista country donna". Il nuovo progetto discografico è l'unico album #1 nel suo genere, cioè una ri-registrazione di un ...

