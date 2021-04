Superlega, Moggi: “Scontro serio, sarebbe da ridurre Serie A a 16 squadre” (Di lunedì 19 aprile 2021) “Sicuramente è uno Scontro serio. La prima cosa è che sarebbe da ridurre il campionato italiano non a 20 ma a 16 squadre, ma alcune società diranno: ma la meritocrazia dove sta? Ma il calcio è business, se da una parte si prende uno e dall’altra 7, si sceglie 7. Lo Scontro avverrà ma secondo me è più una minaccia che uno Scontro. Le minacce come quella che i giocatori non possono essere convocate delle proprie nazionali e altre potrebbe portare a trovare una via di mezzo. Il problema principale è il business che porterà, come al solito, a creare un tavolo dove si sederanno gli ammutinati con Uefa e Fifa e troveranno un accordo su basi diverse, qui si tratta solo di soldi”. Sono le parole dell’ex dg della Juventus, Luciano Moggi, all’Adnkronos sulla ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 aprile 2021) “Sicuramente è uno. La prima cosa è chedail campionato italiano non a 20 ma a 16, ma alcune società diranno: ma la meritocrazia dove sta? Ma il calcio è business, se da una parte si prende uno e dall’altra 7, si sceglie 7. Loavverrà ma secondo me è più una minaccia che uno. Le minacce come quella che i giocatori non possono essere convocate delle proprie nazionali e altre potrebbe portare a trovare una via di mezzo. Il problema principale è il business che porterà, come al solito, a creare un tavolo dove si sederanno gli ammutinati con Uefa e Fifa e troveranno un accordo su basi diverse, qui si tratta solo di soldi”. Sono le parole dell’ex dg della Juventus, Luciano, all’Adnkronos sulla ...

