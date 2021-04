SuperLega, Milan tra i fondatori: le reazioni social dei tifosi | LIVEBLOG (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Milan è tra i 12 club fondatori della SuperLega. Cosa ne pensano i sostenitori del Diavolo? Ecco qui le reazioni social in salsa rossonera Leggi su pianetamilan (Di lunedì 19 aprile 2021) Ilè tra i 12 clubdella. Cosa ne pensano i sostenitori del Diavolo? Ecco qui lein salsa rossonera

ZZiliani : Premetto che non è una battuta. #Agnelli, presidente della #Juventus, uno dei club italiani (con Inter e Milan) che… - capuanogio : ?? #Atalanta #Cagliari e #Verona hanno chiesto l'esclusione dalla #SerieA delle tre big che hanno accettato di far p… - FBiasin : L'#Uefa, in accordo con le federazioni nazionali, comunica che le 12 squadre coinvolte nella nuova #SuperLega (… - pasto_388 : RT @IMjnterista: ?? Matteo #Salvini totalmente contrario alla #Superlega, si definisce disgustato. 'Questo gioco a fare i ricchi non mi piac… - vali962 : RT @AndreaTiberio7: Il calcio è il Leicester che vince la Premier, l'Ajax che butta fuori la Juventus, la Roma che batte il Barça, il Napol… -