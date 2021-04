Superlega, Marani: “Le grandi fanno la loro partita, le piccole devono essere forti e unite” (Di lunedì 19 aprile 2021) “Vorrei che le piccole fossero un pochino più scaltre e indipendenti, perché poi pagano questi prezzi qui. La storia del calcio italiano è stata fatta dalle piccole”. Così il giornalista Matteo Marani ha iniziato ad analizzare la spaccatura del calcio italiano dopo l’ufficialità della nascita della Superlega. “Speravo di vedere un secondo scudetto del Torino, per poter parlare di un campionato equilibrato. Le piccole sono andate dietro alle grandi sperando di avere dei vantaggi: delle volte un prestito, delle altre una fideiussione. Questo è stato il calcio italiano. Ora le grandi fanno la loro partita, e i piccoli devono essere forti e uniti. Guarda caso nel progetto ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) “Vorrei che lefossero un pochino più scaltre e indipendenti, perché poi pagano questi prezzi qui. La storia del calcio italiano è stata fatta dalle”. Così il giornalista Matteoha iniziato ad analizzare la spaccatura del calcio italiano dopo l’ufficialità della nascita della. “Speravo di vedere un secondo scudetto del Torino, per poter parlare di un campionato equilibrato. Lesono andate dietro allesperando di avere dei vantaggi: delle volte un prestito, delle altre una fideiussione. Questo è stato il calcio italiano. Ora lela, e i piccolie uniti. Guarda caso nel progetto ...

