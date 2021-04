Advertising

giangio87 : RT @FulvioPaglia: +++ ANCHE DI BATTISTA HA DETTO LA SUA SULLA SUPERLEGA, MA VE LA RISPARMIO +++ - FulvioPaglia : +++ ANCHE DI BATTISTA HA DETTO LA SUA SULLA SUPERLEGA, MA VE LA RISPARMIO +++ - TV7Benevento : Superlega: Di Battista, 'Draghi tace? Di Ponzio Pilato ne abbiamo già abbastanza'... - Davide_Battista : Nuova classifica @SerieA #SuperLega #Atalanta #Lazio #Napoli #Sassuolo #Verona #Genoa #Samp #Torino #Bologna - Davide_Battista : @enzolampard Mi immagino cosa abbia potuto dirgli Josè riguardo la puttanata della SuperLega.... -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Battista

Il Denaro

... poi per la concomitanza con la sfida difra Itas Trentino e Vibo Valentia, che ai tempi ... con Leonardo, per anni a Castellana Grotte in A2, nel ruolo di libero. L'allenatore degli ...Di Ponzio Pilato ne abbiamo già abbastanza”. Così all’Adnkronos Alessandro Di Battista, tornando a pungere il presidente del Consiglio stavolta sul tema della Superlega.