Superbonus: accordo Intesa Sp e Sorgenia Green Solutions (Di lunedì 19 aprile 2021) Milano, 19 apr. (Adnkronos) - Sorgenia Green Solutions ha siglato una partnership con Intesa Sanpaolo per massimizzare le opportunità introdotte dal Superbonus 110% dedicato alla riqualificazione energetica. "L'accordo rende possibile la cessione del credito d'imposta a Intesa Sanpaolo, con la sicurezza di essere accompagnati dalla ESCo durante tutte le fasi del processo. Sorgenia Green Solutions gestirà l'intero pacchetto di lavori - dalla diagnosi energetica all'installazione delle soluzioni più idonee - e seguirà tutto il processo relativo al finanziamento", spiega una nota. Il Superbonus 110% "rappresenta una grande opportunità per i nostri clienti: vogliamo accompagnarli in questo percorso ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Milano, 19 apr. (Adnkronos) -ha siglato una partnership conSanpaolo per massimizzare le opportunità introdotte dal110% dedicato alla riqualificazione energetica. "L'rende possibile la cessione del credito d'imposta aSanpaolo, con la sicurezza di essere accompagnati dalla ESCo durante tutte le fasi del processo.gestirà l'intero pacchetto di lavori - dalla diagnosi energetica all'installazione delle soluzioni più idonee - e seguirà tutto il processo relativo al finanziamento", spiega una nota. Il110% "rappresenta una grande opportunità per i nostri clienti: vogliamo accompagnarli in questo percorso ...

Advertising

TV7Benevento : Superbonus: accordo Intesa Sp e Sorgenia Green Solutions... - ansa2030 : Intesa: accordo con Sorgenia Green Solutions sul superbonus. Collaborazione per la cessione del credito d'imposta.… - RedazioneAdp : Accordo Confartigianato-Feinar-Volksbank per il Superbonus 110% - BarbaraPicciri4 : RT @CNSNotify: L'accordo tra CNS e @nomismaustampa per la gestione del Superbonus - casaeclima : Superbonus 110%, al via accordo di collaborazione tra il Gruppo Iccrea e Confartigianato -