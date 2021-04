Super Lega, Curva Nord Inter: “Il calcio sono le trasferte in Ucraina, non porcate stile NBA” (Di lunedì 19 aprile 2021) Arriva la presa di posizione della Curva Nord dell’Inter in merito alla Super Lega, che vede il club nerazzurro fra i soci fondatori, annunciata nella nottata. A parlare ai microfoni dell’Adnkronos è stato Renato Bossetti, tra i responsabili del direttivo della Curva Nord, che fa sentire la propria voce e quella del tifo organizzato nerazzurro: “Pensiamo che con la SuperLega vogliano cercare di levare il pallino del denaro dalle mani della Fifa. Si vogliono sedere al tavolo in una posizione di forza. Almeno lo speriamo. Se così non fosse, naturalmente saremmo contrari, Il calcio, almeno come lo vediamo noi è quello del clamoroso al Cibali!, non ci Interessano Inter-Bayern, ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 aprile 2021) Arriva la presa di posizione delladell’in merito alla, che vede il club nerazzurro fra i soci fondatori, annunciata nella nottata. A parlare ai microfoni dell’Adnkronos è stato Renato Bossetti, tra i responsabili del direttivo della, che fa sentire la propria voce e quella del tifo organizzato nerazzurro: “Pensiamo che con lavogliano cercare di levare il pallino del denaro dalle mani della Fifa. Si vogliono sedere al tavolo in una posizione di forza. Almeno lo speriamo. Se così non fosse, naturalmente saremmo contrari, Il, almeno come lo vediamo noi è quello del clamoroso al Cibali!, non ciessano-Bayern, ...

Advertising

Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi ?? SUPER LEGA? SUPER NO Tutte le #notizie ?? - Gazzetta_it : Juve, Inter e Milan alla fiera dell’avidità. Ma hanno un muro davanti: il commento #Superlega - Gazzetta_it : Juve, Inter e Milan: “Ecco perché abbiamo detto sì alla #Superleague ” - luca_fly1 : RT @_deenise19: Tutti: *si scannano per la Super Lega* Loro: - maxcucinotta78 : RT @Pinettagobba83: I politici contro la Super Lega ma soprattutto che dicono 'i soldi non sono tutto', capite ? I politici i soldi non son… -