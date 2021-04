Sinner sulla scia dei fenomeni: da oggi n. 19 alla stessa età di Federer e Djokovic (Di lunedì 19 aprile 2021) Un altro grande, grandissimo passo. Jannik Sinner da oggi mette ufficialmente piede tra i primi 20 giocatori al mondo, per la precisione al numero 19, il suo best ranking. Il ragazzo partito da Sesto ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 19 aprile 2021) Un altro grande, grandissimo passo. Jannikdamette ufficialmente piede tra i primi 20 giocatori al mondo, per la precisione al numero 19, il suo best ranking. Il ragazzo partito da Sesto ...

Advertising

Gazzetta_it : #Sinner sulla scia dei fenomeni: da oggi n. 19 alla stessa età di #Federer e #Djokovic - AlessioBrogini : Mah, ad ora gli unici che lo possono seriamente impensierire sono i primi 3. #Sinner ancora é un gradino sotto, spe… - CesareCe : Rublev macchina spara palle, sulla scia di Nole e come lo stesso Sinner , borbardamenenti di dritto e rovescio per… - schtennis : @Alenize82 @antogar78 @rolandgarros Non è un'illusione, è una certezza! Già quest'anno sulla terra gli proporranno… - Nilic_Kirillov : Djokovic ha liquidato Sinner per poi perdere contro Evans, allora è proprio vero che Salvini c'ha messo una pietra… -