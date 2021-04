Scudetto all'Atalanta, Champions league al Psg. Ecco perché non è un ipotesi remota (Di lunedì 19 aprile 2021) Il braccio di ferro tra Uefa e i club che vogliono dar vita alla Super league potrebbe dare esiti inaspettati e terremotare anche la stagione in corso. Per esempio Jesper Moller, responsabile della federazione danese e membro del comitato esecutivo Uefa, fa sapere che si aspetta l’esclusione di Manchester City, Real Madrid e Chelsea dalle semifinali di Champions league. In questo modo il Paris Saint-Germain si aggiudicherebbe d’ufficio il trofeo. E se lo stesso criterio venisse usato per l’Europa league? Non ci sarebbe bisogno di giocare le semifinali. Infatti con l’esclusione delle due inglesi, Manchester United e Arsenal, a giocarsi la coppa nella finalissima di Danzica sarebbero la Roma e gli spagnoli del Villarreal. Dando un occhio invece al campionato italiano, il risultato che tutti si attendono ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 aprile 2021) Il braccio di ferro tra Uefa e i club che vogliono dar vita alla Superpotrebbe dare esiti inaspettati e terre anche la stagione in corso. Per esempio Jesper Moller, responsabile della federazione danese e membro del comitato esecutivo Uefa, fa sapere che si aspetta l’esclusione di Manchester City, Real Madrid e Chelsea dalle semifinali di. In questo modo il Paris Saint-Germain si aggiudicherebbe d’ufficio il trofeo. E se lo stesso criterio venisse usato per l’Europa? Non ci sarebbe bisogno di giocare le semifinali. Infatti con l’esclusione delle due inglesi, Manchester United e Arsenal, a giocarsi la coppa nella finalissima di Danzica sarebbero la Roma e gli spagnoli del Villarreal. Dando un occhio invece al campionato italiano, il risultato che tutti si attendono ...

