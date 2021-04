Sconcerti sulla Superlega | “Idea rozza | ha reso antipatico Andrea Agnelli”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 19 aprile 2021) E’ duro il commento di Marionascita della, dalle colonne del Corriere della Sera il giornalista commenta in modo negativo il nuovo format. L’di un club esclusivo per solo ricchi milionari, dove venga annientata ogni etica dello sport in nome del dio denaro non piace praticamente a nessuno, se non a chi ha creato il format stesso. Basti pensare che solo per aver accettato l’iscrizione ogni club riceverà 490 milioni di euro, insomma una bella boccata di ossigeno per chi come la Juventus ha i conti in rosso. Il vicepresidente dellasarà, presidente della Juve.il commento diè il seguente: “Laha fatto diventare ...