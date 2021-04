Resident Evil Village per PS5: la demo gira in 4K e 60FPS anche con Ray-Tracing attivo (Di lunedì 19 aprile 2021) Poco tempo fa, Capcom ha svelato frame rate e risoluzioni di Resident Evil Village su console e, da quanto emerso, sembrava che la versione PS5 dovesse girare in 4K e 45FPS con Ray-Tracing attivo. In realtà, sembra che la situazione sia un po' diversa. Secondo le prime analisi video condivise in rete, la demo di Resident Evil Village per PS5 gira in 4K e 60FPS anche con Ray-Tracing attivo. L'analisi ad opera di VG Tech, svela che su PS5 il gioco utilizza la tecnica del Checkerboard Rendering, come detto in precedenza, per mantenere la risoluzione e offrire i 60FPS. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 aprile 2021) Poco tempo fa, Capcom ha svelato frame rate e risoluzioni disu console e, da quanto emerso, sembrava che la versione PS5 dovessere in 4K e 45FPS con Ray-. In realtà, sembra che la situazione sia un po' diversa. Secondo le prime analisi video condivise in rete, ladiper PS5in 4K econ Ray-. L'analisi ad opera di VG Tech, svela che su PS5 il gioco utilizza la tecnica del Checkerboard Rendering, come detto in precedenza, per mantenere la risoluzione e offrire i. Leggi altro...

Advertising

TheEnemyBR : Resident Evil terá crossover com Dead by Daylight - PS5Infos : RT @Eurogamer_it: #REVillage: la demo su #PS5 gira in 4K e 60FPS anche con Ray-Tracing attivo. - LaTanaDiMrX : Resident Evil Village - Il Villaggio Demo Completa [HD] - Heartbeat_Noise : Comunque, a farla breve, Dimitrescu si nutre di sangue, quindi è probabilmente affetta da vampirismo clinico, che è… - Heartbeat_Noise : TW: Incazzata nera. Avevo fatto presente, in maniera del tutto NEUTRA, che nel nuovo Resident Evil ci sono vampiri… -