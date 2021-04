Quelle due o tre cose che so dell’Oms (Di lunedì 19 aprile 2021) L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) è in questi giorni nell’occhio del ciclone, a ragione di documento che sarebbe stato cancellato dal sito dell’istituzione, di pressioni fatte su chi lo ho redatto e simili vicende di poco trasparente gestione. Non sta a me entrare nel caso specifico ma ho avuto una lunga esperienza in banche internazionali di sviluppo ed organizzazioni delle Nazioni Unite; quindi, credo di potere spiegare due o tre cose che possono essere utili. In materia di banche di sviluppo, sono stato per 18 nell’organico della Banca mondiale. Inoltre, per designazione congiunta dell’allora presidente della Banca mondiale e del presidente della Banca africana per lo sviluppo (Bafs) ho guidato il team per la riorganizzazione della Bafs. Diversi anni dopo, sono stato consulente della Banca inter-americana per lo sviluppo ed ho anche partecipato ad ... Leggi su formiche (Di lunedì 19 aprile 2021) L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) è in questi giorni nell’occhio del ciclone, a ragione di documento che sarebbe stato cancellato dal sito dell’istituzione, di pressioni fatte su chi lo ho redatto e simili vicende di poco trasparente gestione. Non sta a me entrare nel caso specifico ma ho avuto una lunga esperienza in banche internazionali di sviluppo ed organizzazioni delle Nazioni Unite; quindi, credo di potere spiegare due o treche possono essere utili. In materia di banche di sviluppo, sono stato per 18 nell’organico della Banca mondiale. Inoltre, per designazione congiunta dell’allora presidente della Banca mondiale e del presidente della Banca africana per lo sviluppo (Bafs) ho guidato il team per la riorganizzazione della Bafs. Diversi anni dopo, sono stato consulente della Banca inter-americana per lo sviluppo ed ho anche partecipato ad ...

Advertising

reportrai3 : «Nel giro di due, tre settimane, potremmo avere già i primi lotti di Sputnik prodotti in Italia». dice Kiril Dmitre… - marixgiuve : RT @taylorjoyismo: 'E' morto il calcio' poi ti ricordi che la Juve ha vinto 9 scudetti di fila e quest' anno lo vincerà l'Inter. Casualment… - GioTroppoTop : RT @taylorjoyismo: 'E' morto il calcio' poi ti ricordi che la Juve ha vinto 9 scudetti di fila e quest' anno lo vincerà l'Inter. Casualment… - dadegre : RT @RamonaKnowsBest: Un consiglio non richiesto ai futuri genitori, invece di spendere soldi in gender reveal party, baby shower e altre am… - Mirith_ : RT @metaanto: Non ci vuole un genio X capire che un ristorante con posti limitati alla sola zona aperta e orario ridotto resta in difficolt… -

Ultime Notizie dalla rete : Quelle due La fuggitiva, anticipazioni della terza puntata. La trama della fiction si infittisce ...e i due riescono a continuare la fuga. LE LOCATION: DALLA SVIZZERA A TORINO Dopo la parentesi in Svizzera, Arianna decide di tornare in Italia per mettere insieme nuove prove oltre a quelle già ...

Pina G: otto camicie sostenibili e inclusive. Fatte dalle donne per le donne ... una collection di camicie, denominato Pina G, che su queste due parole si fonda. Soprattutto ... Quelle donne più in difficoltà che lavorano artigianalmente in Cooperativa Alice, onlus che da quasi 30 ...

Quelle due tombe di un uomo nel cimitero di “Tempi morti” La Stampa MotoGP Portimao: 3 cose (2DUE) per cui lo ricorderemo Il GP di Portimao lo ricorderemo per: il ritorno di Marc Marquez, la seconda vittoria consecutiva di Fabio Quartararo, l’esplosione dei rookie in Moto2 ea in Moto3 ...

Quelle sedie vuote nell'attesa di tornare a vivere Alle Fonderie Limone di Moncalieri sono in corso le prove di "Le sedie" di Eugène Ionesco, nuova produzione del Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale. Parlano il regista,Valerio Binasco e la pro ...

...e iriescono a continuare la fuga. LE LOCATION: DALLA SVIZZERA A TORINO Dopo la parentesi in Svizzera, Arianna decide di tornare in Italia per mettere insieme nuove prove oltre agià ...... una collection di camicie, denominato Pina G, che su questeparole si fonda. Soprattutto ...donne più in difficoltà che lavorano artigianalmente in Cooperativa Alice, onlus che da quasi 30 ...Il GP di Portimao lo ricorderemo per: il ritorno di Marc Marquez, la seconda vittoria consecutiva di Fabio Quartararo, l’esplosione dei rookie in Moto2 ea in Moto3 ...Alle Fonderie Limone di Moncalieri sono in corso le prove di "Le sedie" di Eugène Ionesco, nuova produzione del Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale. Parlano il regista,Valerio Binasco e la pro ...