PIZZA DI FARINA DI CECI (Di martedì 20 aprile 2021) , un’idea facilissima per fare una PIZZA solo con FARINA di CECI, acqua e olio d’oliva! È perfetta per quando vogliamo mangiare qualcosa di gustoso ma allo stesso tempo leggero, possiamo portarla in tavola come antipasto o anche tagliata a fette per un aperitivo in casa. Io ho fatto la versione semplice ovvero “in bianco” e condita solo con olio, sale e CECI ma se vogliamo possiamo anche farla “margherita” ovvero condirla con della salsa di pomodoro cotta e della mozzarella. È una ricetta veramente veloce infatti la si prepara in 5 minuti. Vediamo subito insieme come realizzarla! GUARDA ANCHE: PIADINA DI FARINA DI CECI 90 g di FARINA di CECI 150 ml di acqua 20 ml di olio d’oliva CECI cotti ... Leggi su cityroma (Di martedì 20 aprile 2021) , un’idea facilissima per fare unasolo condi, acqua e olio d’oliva! È perfetta per quando vogliamo mangiare qualcosa di gustoso ma allo stesso tempo leggero, possiamo portarla in tavola come antipasto o anche tagliata a fette per un aperitivo in casa. Io ho fatto la versione semplice ovvero “in bianco” e condita solo con olio, sale ema se vogliamo possiamo anche farla “margherita” ovvero condirla con della salsa di pomodoro cotta e della mozzarella. È una ricetta veramente veloce infatti la si prepara in 5 minuti. Vediamo subito insieme come realizzarla! GUARDA ANCHE: PIADINA DIDI90 g didi150 ml di acqua 20 ml di olio d’olivacotti ...

Advertising

TheQ_continuum : @elelol_ @ilaria_nofasci @CuocoFiorellino Impasto con farina di buratto è quella più digeribile. Pizza fritta prova… - trader_monty : @catenaaurea66 Nella Catari dentro la confezione c’era l’origano , il pomodoro e la farina... la mozza l’aggiungevi… - wilkinsondako : @elenoirecaltier Ti capisco, anche io ho dormito poco. Io ora però sono triste perché ieri ho fatto l'impasto per l… - Perla19733917 : RT @Freed19789258: @alex_zorzi @DiegoFusaro Ok, che ci siano insetti nella frutta ci sta. Ma tu, la mangeresti una pizza di farina di larve… - ilgasnobile : Dialogo (passa un ragazzo nero)'Aspetta che me sposto, che questi portano virus L'altro lo guarda e fa 'Ma lo sai c… -