“Non ci sono i numeri per riaprire”: parola di Crisanti (Di lunedì 19 aprile 2021) Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, ospite di ‘The Breakfast Club’ su Radio Capital, torna a esprimere le sue perplessità sull’allentamento delle misure anti-contagio il virologo “I numeri non giustificano queste decisioni del Governo” sulle riaperture. L’Inghilterra è arrivata a queste scelte con 15 morti” di Covid-19 “al giorno, 2mila casi e il 70% della popolazione vaccinata. Vorrei capire cosa è stato calcolato e ragionato, quanti morti siamo disposti a tollerare”. “Non si vaccina con alti livelli di trasmissione, è un azzardo biologico – sostiene l’esperto – In questo modo si dà al virus l’opportunità di mutare. Bisogna adottare il modello inglese, che ha accelerato con la campagna vaccinale quando i contatti tra i cittadini erano ridotti”. Poi Crisanti ha espresso ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Andrea, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, ospite di ‘The Breakfast Club’ su Radio Capital, torna a esprimere le sue perplessità sull’allentamento delle misure anti-contagio il virologo “Inon giustificano queste decisioni del Governo” sulle riaperture. L’Inghilterra è arrivata a queste scelte con 15 morti” di Covid-19 “al giorno, 2mila casi e il 70% della popolazione vaccinata. Vorrei capire cosa è stato calcolato e ragionato, quanti morti siamo disposti a tollerare”. “Non si vaccina con alti livelli di trasmissione, è un azzardo biologico – sostiene l’esperto – In questo modo si dà al virus l’opportunità di mutare. Bisogna adottare il modello inglese, che ha accelerato con la campagna vaccinale quando i contatti tra i cittadini erano ridotti”. Poiha espresso ...

Advertising

matteosalvinimi : Il disegno Palamara (“Salvini è innocente ma va fermato”) sta prendendo forma. Contrastare gli scafisti, difendere… - CottarelliCPI : Sul #rischiocalcolato io sto col governo. Le riaperture decise sono ragionevoli. Ora però occorre comportarsi respo… - reportrai3 : Il 9 aprile in Lombardia sono aperte le prenotazioni delle vaccinazioni per i cittadini con grave disabilità, non i… - TagarelliDome : RT @riotta: I club che lavorano alla #SuperLega non sono certo Biancaneve ma chi fa passare Uefa e Fifa da santuari dello sport pulito dime… - ErosOff_ : #SuperLeague Il calcio non è solo denaro. Ci sono passioni, valori, sentimenti che vanno ben oltre il valore dei so… -