Noemi a Rtl 102 5 | “L’immagine del ‘glicine’ mi ha rappresentato molto bene”

MILANO – Noemi, che questa sera sarà protagonista nella Suite 102.5 Prime Time Live, questa mattina è stata intervistata su RTL 102.5 in Non Stop News condotto da Giusi Legrenzi ed Enrico Galletti, affermando: "Sono molto emozionata, perché cantare dal vivo è sempre una grande emozione". Così la giovane cantante ai microfoni di RTL 102.5. "Glicine è per me la punta dell'iceberg, è un pezzo su cui ho puntato moltissimo e quando sono salita sul palco di Sanremo ero molto emozionata, perché portavo con me tanta roba. Questo glicine, che ha grandissime radici, come possono essere le nostre consapevolezze, ma ha dei fiori super fragili che sono poi le nostre emozioni, mi ha rappresentata molto bene, mi sentivo davvero centrata in questa immagine. La canzone sta andando bene, è già disco ...

