Neppure il Covid ferma Sergio Ramos: super allenamento con i pesi (VIDEO) (Di lunedì 19 aprile 2021) Il campione del Real Madrid Sergio Ramos ha contratto il Covid nelle scorse settimane ma sembra stare piuttosto bene. Eccolo durante uno degli ultimi allenamenti tra le proprie mura domestiche… Davvero incredibile come riesce a mantenersi in... Leggi su itasportpress (Di lunedì 19 aprile 2021) Il campione del Real Madridha contratto ilnelle scorse settimane ma sembra stare piuttosto bene. Eccolo durante uno degli ultimi allenamenti tra le proprie mura domestiche… Davvero incredibile come riesce a mantenersi in...

Advertising

aldo_rovi : RT @OrtigiaP: 'Questi atti non li mostriamo'#Speranza nasconde un altro segreto: il ministero faceva riunioni fondamentali per la risposta… - 6166467278004cc : RT @tormalina33: il covid non è mai esistito...alcuni medici denunciano il CDC americano per la colossale truffa e inganno il vaso di Pando… - tormalina33 : il covid non è mai esistito...alcuni medici denunciano il CDC americano per la colossale truffa e inganno il vaso d… - tormalina33 : la + grande frode dell'umanità progettata dalle big pharma, da bill gates e compagni sta venendo a galla - SoniaDeLazzer : @sarasarli Lui che ierisera è andato in onda collassato, quando a detta di tutti i medici il Covid per 4 giorni è a… -