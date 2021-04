Milan, una vittoria brutta che vale doppio. La Champions è vicina (Di lunedì 19 aprile 2021) La vittoria (brutta) ottenuta a San Siro contro il Genoa permette al Milan di vedere con maggiore sollievo questo finale di stagione La vittoria, sofferta e brutta, contro il Genoa rappresenta forse lo step ultimo che il Milan avrebbe dovuto compiere per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale: l’accesso in Champions League. L’autogol di Scamacca, promesso sposo di Maldini e Massara, si potrebbe rivelare il sigillo più pesante di questo finale di stagione visto che il successo ottenuto contro il Genoa proietta il Milan ad un finale di stagione decisamente più in discesa. ALTRI RISULTATI UTILI – Le sconfitte di Juventus e Roma insieme al pareggio del Napoli sono stati un assist per i rossoneri che allungano così sulle inseguitrici rafforzando, al ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) La) ottenuta a San Siro contro il Genoa permette aldi vedere con maggiore sollievo questo finale di stagione La, sofferta e, contro il Genoa rappresenta forse lo step ultimo che ilavrebbe dovuto compiere per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale: l’accesso inLeague. L’autogol di Scamacca, promesso sposo di Maldini e Massara, si potrebbe rivelare il sigillo più pesante di questo finale di stagione visto che il successo ottenuto contro il Genoa proietta ilad un finale di stagione decisamente più in discesa. ALTRI RISULTATI UTILI – Le sconfitte di Juventus e Roma insieme al pareggio del Napoli sono stati un assist per i rossoneri che allungano così sulle inseguitrici rafforzando, al ...

