Maria De Filippi | svelato il mistero della seduta sugli scalini a Ued

(Di lunedì 19 aprile 2021)Dedopo tanti anni ha finalmenteil motivo per cui siede sempree non su una sediaDeChi segue la conduttrice televisiva di Uomini e donne, sicuramente avrà notato una sua strana abitudine.Deda sempre siedeaccanto agli ospiti del pubblico e mai su una sedia o poltrona. Il motivo di tale decisione è statoda lei stessa di recente in una trasmissione.De: Ecco perchè mi siedo sempre sulle scale La conduttrice durante una chiacchierata con Raimondo Todaro, ex compagno di Francesca Tocca (professionista di Amici), gli ha spiegato perché ...

Advertising

reginadeicessi : @segnodiluna mettiamo maria de filippi e maurizio costanzo - focamonicaa : Ogni tanto mi dimentico di dimostrarmi incapace di fare determinate cose del tipo trovare quale marca di occhiali h… - Kalo9603 : Non i Ricchi e Poveri che avevano previsto Maria De Filippi #Amici20 #UominieDonne #TemptationIsland - WanheDuran92 : RT @turdo_miriam: 'Descrivi Maria De Filippi con una sola frase' La descrizione: #FelicissimaSera - pressitalia : Ibla da Amici di Maria De Filippi - Dal 9 aprile è disponibile in rotazione radiofonica “Libertad” (Isola degli Art… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi

Protagonisti in studio i tronisti e le dame e i cavalieri del parterre over del dating show diDe. Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne Cresce l'attesa per la nuova ...Sangiovanni, il look scelto per la quinta puntata di Amici non è stato scelto a caso. Il giovane cantante e allievo della scuola diDeè tra i più amati di sempre. Occhi sinceri e capelli ribelli, Sangiovanni è un ragazzo sempre ricco di iniziativa e originalità. Non solo nel suo modo affrontare le sfide, persino ...Mara Venier ospita Sabrina Ferilli che racconta i suoi inizi. Ieri Mara Venier ha ospitato Sabrina Ferilli che è una sua carissima amica con la quale ha condiviso momenti belli e meno belli. La Venier ...Nuovo appuntamento settimanale con i protagonisti di Uomini e Donne. Uomini e Donne torna in onda oggi, lunedì 19 aprile 2021, su Canale 5 con il primo e imperdibile appuntamento settimanale. Protagon ...