«Maradona – Sogno Benedetto», la serie tv Amazon Prime Video lancia il teaser e non ci stiamo più dentro dall'eccitazione

Ventinove secondi. Tanto è bastato dopo anni di gestazione per generare un'esplosione di entusiasmo nei confronti della serie tv «Maradona – Sogno Benedetto», attesa in 240 paesi nella rosa dei titoli Amazon Prime Video Original.

«Maradona – Sogno Benedetto», la data di uscita

Prodotta dalla BTF Media, in coproduzione con Dhana Media e Latin We, la serie biografica girata in Argentina, Spagna, Italia, Uruguay e Messico, non ha ancora una data di uscita ufficiale. Ma il rilascio di un primo teaser trailer lascia ben sperare.

«Maradona – Sogno Benedetto», il teaser

Tra il montaggio veloce e il sottofondo ...

