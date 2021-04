Mara Venier, la regina della Rai, è una presentatrice amatissima dal pubblico. Ma a quanto ammonta il suo patrimonio? La cifra è assurda (Di lunedì 19 aprile 2021) Se dicessimo Mara Povoleri probabilmente nessuno saprebbe di chi stiamo parlando, ma già Zia Mara riporta alla mente uno dei personaggi di punta della Rai; Mara Venier è uno dei volti storici della cosiddetta tv di Stato, e deve il suo successo ai suoi modi sempre schietti, da persona della porta accanto. Le origini Veneziana di origine, classe 1950, Mara si è trasferita a Roma negli anni ’70 dove inizia a lavorare presso lo storico mercato di Campo de’ Fiori; è qui che viene notata da diversi produttori dello spettacolo e dopo appena 3 anni dal suo arrivo nella capitale prende parte al suo primo film, Diario di un italiano di Sergio Capogna. Inizia così la sua carriera nel mondo del cinema, diventando un volto noto ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 19 aprile 2021) Se dicessimoPovoleri probabilmente nessuno saprebbe di chi stiamo parlando, ma già Ziariporta alla mente uno dei personaggi di puntaRai;è uno dei volti storicicosiddetta tv di Stato, e deve il suo successo ai suoi modi sempre schietti, da personaporta accanto. Le origini Veneziana di origine, classe 1950,si è trasferita a Roma negli anni ’70 dove inizia a lavorare presso lo storico mercato di Campo de’ Fiori; è qui che viene notata da diversi produttori dello spettacolo e dopo appena 3 anni dal suo arrivo nella capitale prende parte al suo primo film, Diario di un italiano di Sergio Capogna. Inizia così la sua carriera nel mondo del cinema, diventando un volto noto ...

Advertising

lorenzo60833262 : RT @stefanochelotti: ascolti disastrosi per #domenicalive che viene battuta da Mara Venier con #domenicain e da Francesca Fialdini con #DaN… - marcoassante199 : @carmelitadurso Disastro clamoroso di #domenicalive, al 9% contro Domenica in (16%) Si prepara un'altra cancellazi… - marcoassante199 : Disastro clamoroso di #domenicalive, al 9% contro Domenica in (16%) Si prepara un'altra cancellazione per la D'Urs… - stefanochelotti : ascolti disastrosi per #domenicalive che viene battuta da Mara Venier con #domenicain e da Francesca Fialdini con… - 3435Nicoletta : @Giusepp92635258 Ma poi cosa dovrebbe fare se la sua domenica fa ascolti altissimi. Non ha rivali Mara Venier sia n… -