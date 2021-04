LIVE – Triestina-Sudtirol 1-0 | Serie C 2020 2021 | girone B DIRETTA

(Di lunedì 19 aprile 2021) Ladi, match valevole per la trentaseiesima giornata delB di. I padroni di casa, reduci da due sconfitte consecutive, vogliono ritrovare i tre punti per consolidare il piazzamento playoff; gli altoatesini, dal canto loro, arrivano da tre successi consecutivi e continuano a sognare la promozioneinB. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di lunedì 19 aprile, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA1-0 (16? Litteri) ...

Tuttavia, l'FCS deve interrompere una striscia negativa: contro la Triestina sono arrivate 3 sconfitte negli ultimi 3 incroci e la vittoria manca da 4 gare: ultima affermazione il 17 ottobre 2018, 2 - 0. Diretta Triestina Sudtirol streaming video Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 36^ giornata di Serie C. La partita Triestina - Südtirol di Lunedì 19 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 36° giornata del Girone B di Serie C.