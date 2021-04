Leiva | lo sfogo | Non tratto con nessuno!

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Leiva sfogo

Corriere dello Sport.it

Grazie, Lucas" . Lucas non ha mai nascosto un possibile ritorno in Brasile a fine carriera. Ma per ora è legato alla Lazio sino al 2022, possibile anche un rinnovo di uno o due anni. È il perno ...Chiusi i corridoi esterni, i temuti Lazzari e Marusic non hanno trovato, e la densità in ... Escalante e Parolo sostituiscono Musacchio e Lucas. Siamo all'82', la Lazio gestisce bene il ...