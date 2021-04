Le mestruazioni nel 2021 sono ancora un tabù? (Di lunedì 19 aprile 2021) Purtroppo sembra ancora di sì. Oggi parliamo di questo argomento, prendendo come esempio Pinky Gloves, un’azienda totalmente formata da uomini che insegna alle donne a prendersi cura al meglio del proprio flusso mestruale. Breve storia di un tabù Fin dall’albore dei tempi il ciclo è stato il segno più tangibile per identificare una donna entrata nell’età fertile. Nell’universo maschile invece non esiste una linea di demarcazione così forte fra infanzia e giovinezza. Per ovviare a questo problema alcune tradizioni aborigene hanno infatti mimato questo rito di passaggio facendo sì che il membro sanguinasse artificialmente. In generale però nell’universo religioso le naturali secrezioni femminili sono sempre state guardate con estremo sospetto. Non era infatti raro che per una volta al mese le donne venissero considerate “sporche” ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) Purtroppo sembradi sì. Oggi parliamo di questo argomento, prendendo come esempio Pinky Gloves, un’azienda totalmente formata da uomini che insegna alle donne a prendersi cura al meglio del proprio flusso mestruale. Breve storia di unFin dall’albore dei tempi il ciclo è stato il segno più tangibile per identificare una donna entrata nell’età fertile. Nell’universo maschile invece non esiste una linea di demarcazione così forte fra infanzia e giovinezza. Per ovviare a questo problema alcune tradizioni aborigene hanno infatti mimato questo rito di passaggio facendo sì che il membro sanguinasse artificialmente. In generale però nell’universo religioso le naturali secrezioni femminilisempre state guardate con estremo sospetto. Non era infatti raro che per una volta al mese le donne venissero considerate “sporche” ...

eudaimonchia : nel mio diario segreto di prima media ho scritto in data 6 aprile 2010: 'mi sono arrivate le prime mestruazioni!' e… - ccrvelsvmmer : - mestruazioni e come le donne provino vergogna al solo nominare la parola ‘ciclo’. Come ci viene anche detto nel d… - ccrvelsvmmer : - mestruazioni e come le donne provino vergogna al solo nominare la parola ‘ciclo’. Come ci viene anche detto nel d… - monicaognitanto : #mestruazioni nello Spazio.. un tema interessante ma poco trattato.. sarà perché le 'cose delle donne' generano anc… - _Pimple_ : Questi non credo abbiano mai visto delle mestruazioni, ma n amica a cui chiedere no? Credo che sporcarsi nel cambi… -

Ultime Notizie dalla rete : mestruazioni nel a proposito dell'Ovaio Policistico( a seguire del precedente ) - senzatitolobis ... e non è importante, purtroppo, perchè ci sono dei casi in cui si fa la diagnosi precoce, nel senso ... faccia, addome, le cosce, le braccia e oligomenorrea, cioè, che hanno 4 - 5 mestruazioni l'anno e ...

Contro J.K. Rowling la cancel culture ha fallito ...capitolo nel giugno 2020, quando la scrittrice tornò a twittare commentando il titolo di un articolo che recitava Creare un mondo post - Covid - 19 più equo per le persone che hanno le mestruazioni . ...

Prime mestruazioni: come parlarne con una figlia. I consigli delle esperte Io Donna Le mestruazioni nel 2021 sono ancora un tabù? Al giorno d'oggi le mestruazioni possono ancora considerate uno stigma da nascondere? Purtroppo sì, approfondiamo insieme questo fenomeno ...

Posso allattare con le mestruazioni? Non c'è nulla di vero nella vecchia credenza secondo cui è opportuno sospendere l'allattamento quando ritornano le mestruazioni.

... e non è importante, purtroppo, perchè ci sono dei casi in cui si fa la diagnosi precoce,senso ... faccia, addome, le cosce, le braccia e oligomenorrea, cioè, che hanno 4 - 5l'anno e ......capitologiugno 2020, quando la scrittrice tornò a twittare commentando il titolo di un articolo che recitava Creare un mondo post - Covid - 19 più equo per le persone che hanno le. ...Al giorno d'oggi le mestruazioni possono ancora considerate uno stigma da nascondere? Purtroppo sì, approfondiamo insieme questo fenomeno ...Non c'è nulla di vero nella vecchia credenza secondo cui è opportuno sospendere l'allattamento quando ritornano le mestruazioni.