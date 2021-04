Le accuse shock della procura | Ci fu violenza Verso rinvio a giudizio per Grillo Jr

(Di lunedì 19 aprile 2021) I pm sembrano non aver creduto a Ciro: "Prima l'alcol e poi lo stupro". L'interrogatorio, avvenuto giovedì scorso, si è protratto a lungo, ma la versione dei ragazzi d'un rapporto "consenziente"...

Advertising

hrdcrimar : RT @Cassand74387682: Modus operandi:messaggio finto buono e ingenuo(che nasconde accuse) e poi giustificazione con 'ma nn lo avete capito v… - ibabbalei : RT @Cassand74387682: Modus operandi:messaggio finto buono e ingenuo(che nasconde accuse) e poi giustificazione con 'ma nn lo avete capito v… - Cassand74387682 : Modus operandi:messaggio finto buono e ingenuo(che nasconde accuse) e poi giustificazione con 'ma nn lo avete capit… - infoitinterno : Vicchio ieri sotto shock per le accuse alla 'Cantini Marino'. Le reazioni in paese - Fprime86 : RT @CorSport: #Conceicao, accuse shock: '#Tuchel mi ha insultato' -

Ultime Notizie dalla rete : accuse shock

Sport Mediaset

I pm sembrano non aver creduto a Ciro Grillo: "Prima l'alcol e poi lo stupro". L'interrogatorio, avvenuto giovedì scorso, si è protratto a lungo, ma la versione dei ragazzi d'un rapporto "consenziente"......infreddolita e in stato di. Open Arms accusa la Guardia costiera libica di aver abbandonato i naufraghi e l'Italia per la sua politica di chiusura dei porti . Salvini respinge le...Can Yaman e Dileta Leotta sono la coppia più chiacchierata del momento. Dopo la sparizione dai social dell'attore, arriva una nuova rivelazione ...La tragedia ieri sera nella frazione di Ceretolo. Fermato il ragazzo con l'accusa di omicidio e tentato omicidio, sua madre sta meglio ...