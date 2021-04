L'app dei cospirazionisti di estrema destra tornerà su Apple (Di lunedì 19 aprile 2021) In America i social media e il mondo politico di estrema destra hanno avuto un "disgelo" nelle relazioni dopo che molti profili, tra cui quello di Donald Trump, erano stati bloccati dalle maggiori ... Leggi su globalist (Di lunedì 19 aprile 2021) In America i social media e il mondo politico dihanno avuto un "disgelo" nelle relazioni dopo che molti profili, tra cui quello di Donald Trump, erano stati bloccati dalle maggiori ...

Advertising

GesuinoCardu : RT @AndreaVenanzoni: La vaccinazione in spiaggia mi sembra una eccellente idea. Poi si potrebbe passare alla colonscopia in montagna https… - isladecoco7 : RT @AndreaVenanzoni: La vaccinazione in spiaggia mi sembra una eccellente idea. Poi si potrebbe passare alla colonscopia in montagna https… - bisagnino : Apple approva l’app Parler dopo i problemi di moderazione dei contenuti - Nicola23453287 : RT @AndreaVenanzoni: La vaccinazione in spiaggia mi sembra una eccellente idea. Poi si potrebbe passare alla colonscopia in montagna https… - SVizzola : Arriva in farmacia il kit per i tamponi fai-da-te -