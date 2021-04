La nuova canzone del Bepi, sulla raccolta differenziata con il sindaco Gori: guarda il video (Di lunedì 19 aprile 2021) Si intitola “Blüs dol rüt”. È il nuovo singolo del Bepi e in chiave fortemente ironica tratta il tema della raccolta differenziata. Alla voce, vede una collaborazione davvero inedita: quella del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. “Ho trovato l’idea divertente, così mi sono messo a disposizione – racconta il primo cittadino -. La canzone ha anche un significato pedagogico ed educativo. Certo, ha richiesto qualche sforzo nell’uso del dialetto bergamasco, che non padroneggio benissimo – ammette Gori -. E pure sulla voce, dato che non canto bene come il Bepi. In sala prove abbiamo sudato le fatidiche sette camicie, ma spero possa servire a diffondere un po’ più di cultura sulla gestione dei rifiuti a tutti i cittadini ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 19 aprile 2021) Si intitola “Blüs dol rüt”. È il nuovo singolo dele in chiave fortemente ironica tratta il tema della. Alla voce, vede una collaborazione davvero inedita: quella deldi Bergamo, Giorgio. “Ho trovato l’idea divertente, così mi sono messo a disposizione – racconta il primo cittadino -. Laha anche un significato pedagogico ed educativo. Certo, ha richiesto qualche sforzo nell’uso del dialetto bergamasco, che non padroneggio benissimo – ammette-. E purevoce, dato che non canto bene come il. In sala prove abbiamo sudato le fatidiche sette camicie, ma spero possa servire a diffondere un po’ più di culturagestione dei rifiuti a tutti i cittadini ...

Advertising

stanzaselvaggia : Mario Biondi nuova bandiera del sovranismo, lui che non ha mai cantato una canzone in italiano in vita sua, manco s… - yourey3stell : Siccome non ho sclerato abbastanza, adesso vado a sentire la nuova canzone dei DAY6 ??? - Teresa12401552 : RT @stanzaselvaggia: Mario Biondi nuova bandiera del sovranismo, lui che non ha mai cantato una canzone in italiano in vita sua, manco sott… - notodaysatanpls : RT @LilaP89: Noi quando Yoongi rilascerà una nuova canzone @BTS_twt I vote #BTSARMY as #BestFanArmy at 2021 #iHeartAwards? - flowiekoo : che bella la canzone nuova dei day6 -

Ultime Notizie dalla rete : nuova canzone Zecchino d'oro e Rainbow: siglata una partnership tutta italiana ... la serie animata ispirata dall'omonima canzone dello Zecchino d'Oro. Obiettivo comune di Antoniano ... Contribuiremo allo sviluppo di una nuova esperienza di fruizione del format e siamo convinti che, ...

BEATLES, QUANDO BOB DYLAN LI INTRODUSSE ALLA DROGA/ Marijuana, LSD e Yellow Submarine Da lì all' Lsd , la nuova droga che prometteva di espandere la visione delle cose che caratterizzò ... E' così che secondo alcuni anche la canzone più innocente dei Beatles sarebbe un'ode alla droga, ...

La nuova canzone del Bepi, sulla raccolta differenziata con il sindaco Gori: guarda il video BergamoNews “12 Soldiers”: cast, trama, trailer e perché vederlo oltre alla serpeggiante consapevolezza che anche una sola vittima a stelle e strisce potrebbe essere intollerabile per l’opinione pubblica americana che si ricorda ancora molto bene del Vietnam e non ...

I Coma_Cose e le fiamme che bruciano il passato “Nostralgia” è un gran disco, sembra che il duo milanese abbia voluto salvarsi cambiando musica, affrontando argomenti mai così profondi. Dream pop, cantautorato e grunge: come dire “andiamo a Sanremo ...

... la serie animata ispirata dall'omonimadello Zecchino d'Oro. Obiettivo comune di Antoniano ... Contribuiremo allo sviluppo di unaesperienza di fruizione del format e siamo convinti che, ...Da lì all' Lsd , ladroga che prometteva di espandere la visione delle cose che caratterizzò ... E' così che secondo alcuni anche lapiù innocente dei Beatles sarebbe un'ode alla droga, ...oltre alla serpeggiante consapevolezza che anche una sola vittima a stelle e strisce potrebbe essere intollerabile per l’opinione pubblica americana che si ricorda ancora molto bene del Vietnam e non ...“Nostralgia” è un gran disco, sembra che il duo milanese abbia voluto salvarsi cambiando musica, affrontando argomenti mai così profondi. Dream pop, cantautorato e grunge: come dire “andiamo a Sanremo ...