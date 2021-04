Juventus, infortunio Chiesa: i tempi di recupero (Di lunedì 19 aprile 2021) La Juventus tira un sospiro di sollievo per le condizioni di Federico Chiesa dopo gli esami al J Medical La Juventus tira un sospiro di sollievo: escluse lesioni per Federico Chiesa dopo l’infortunio contro l’Atalanta. Chiesa verrà rivalutato nei prossimi giorni quindi salta la gara con il Parma e molto probabilmente non ci sarà per la partita speciale, per lui, contro la Fiorentina. «Questa mattina Federico Chiesa è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni muscolari ed evidenziato una elongazione a carico dei muscoli ischio-crurali della coscia sinistra, verrà rivalutato nei prossimi giorni». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Latira un sospiro di sollievo per le condizioni di Federicodopo gli esami al J Medical Latira un sospiro di sollievo: escluse lesioni per Federicodopo l’contro l’Atalanta.verrà rivalutato nei prossimi giorni quindi salta la gara con il Parma e molto probabilmente non ci sarà per la partita speciale, per lui, contro la Fiorentina. «Questa mattina Federicoè stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni muscolari ed evidenziato una elongazione a carico dei muscoli ischio-crurali della coscia sinistra, verrà rivalutato nei prossimi giorni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

JuventusFCYouth : #Under23 | Matteo #Anzolin si racconta: l'infortunio, il rientro e l'esordio in Serie C. ?? On demand, su… - AdeNugraha999 : RT @DiMarzio: #Juventus, le ultime sulle condizioni di #Chiesa - infoitsport : Juventus, infortunio Chiesa: le condizioni del giocatore - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Juventus, le ultime sulle condizioni di #Chiesa - infoitsport : Juventus: infortunio Chiesa, ecco quando torna in campo -