Juve, Milan ed Inter in Assemblea: “Vogliamo restare in Serie A” (Di lunedì 19 aprile 2021) Prime reazioni all’Assemblea di Serie A: Milan, Juve ed Inter non vogliono lasciare il campionato per la Superlega Si sono riuniti questo pomeriggio, attorno alle 17:30, i 20 club di Serie A: c’è stata la necessità di un incontro per una riunione Interna straordinaria dopo l’annuncio che sta facendo discutere tutto il mondo, non solo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 19 aprile 2021) Prime reazioni all’diA:ednon vogliono lasciare il campionato per la Superlega Si sono riuniti questo pomeriggio, attorno alle 17:30, i 20 club diA: c’è stata la necessità di un incontro per una riunionena straordinaria dopo l’annuncio che sta facendo discutere tutto il mondo, non solo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

FBiasin : L'#Uefa, in accordo con le federazioni nazionali, comunica che le 12 squadre coinvolte nella nuova #SuperLega (… - ZZiliani : Ha schifato #Allegri dopo Juve-Ajax, #Sarri per averlo tolto con Lokomotiv e Milan, #Pirlo per l’indisciplina di ch… - Agenzia_Ansa : Dodici club europei di calcio fondano la #SuperLeague. Ci sono anche Inter, Juve e Milan. Ecco di cosa si tratta e… - _TEDDYBEARS__ : Milan, Inter e Juve si giocheranno lo scudetto fra di loro da qui in avanti e quale sarebbe la novità scusate? - indiavolati : @oirad110 @NuovoNando @tex_mex_bites @CarmeloSamp @NicoSchira Scusa ma l’ultimo scudetto prima dei 9 della Juve l’h… -