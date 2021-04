Isola dei Famosi: Arriva Un Grande Cambiamento Nel Reality! (Di lunedì 19 aprile 2021) L’Isola dei Famosi sta per tornare con il consueto appuntamento in diretta. La conduttrice Ilary Blasi annuncia però un Grande Cambiamento che coinvolgerà il pubblico da casa. Cosa succederà? Ecco i dettagli! Grandi cambiamenti si prevedono per la nuova puntata dell’Isola dei Famosi che torna in onda con una scoppiettante puntata. In attesa della diretta i fan già scalpitano per un’anticipazione della conduttrice che sconvolgerà le carte in tavola. Il decimo appuntamento con il famoso reality ancora non è cominciato e già si preannuncia ricco di colpi di scena. Ilary Blasi annuncerà questa sera l’inaugurazione di una nuova spiaggia, Playa Imboscada, e l’addio definitivo a Playa Esperanza che ha accolto nelle ultime settimane il trio di donne, Vera Gemma, Miryea e Elisa Isoardi, ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 19 aprile 2021) L’deista per tornare con il consueto appuntamento in diretta. La conduttrice Ilary Blasi annuncia però unche coinvolgerà il pubblico da casa. Cosa succederà? Ecco i dettagli! Grandi cambiamenti si prevedono per la nuova puntata dell’deiche torna in onda con una scoppiettante puntata. In attesa della diretta i fan già scalpitano per un’anticipazione della conduttrice che sconvolgerà le carte in tavola. Il decimo appuntamento con il famoso reality ancora non è cominciato e già si preannuncia ricco di colpi di scena. Ilary Blasi annuncerà questa sera l’inaugurazione di una nuova spiaggia, Playa Imboscada, e l’addio definitivo a Playa Esperanza che ha accolto nelle ultime settimane il trio di donne, Vera Gemma, Miryea e Elisa Isoardi, ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Buon inizio settimana a tutti. Per fortuna stasera ci vediamo con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi?? #Isola - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - eisoardistan : RT @Chiara_Bonati: Per fortuna che è Fariba che “ha un sorriso satanico, cattiva”.. gli altri che manco rispondono al suo buongiorno invece… - ANTUDOinfo : ??SICILIA, BLOCCHI STRADALI CONTRO I PROVVEDIMENTI DEI GOVERNI Questa mattina l’isola è stata teatro di proteste. Bl… -