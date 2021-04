Isola Dei Famosi 2021 dove vedere la diretta in tv e streaming

Leggi su cubemagazine

(Di lunedì 19 aprile 2021)DEI. La nuova edizione del reality show di sopravvivenza parte in prima serata su Canale 5. Oltre allaserale con Ilary Blasi, l’inviato Massimiliano Rosolino, le opinioniste Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, saranno davvero tantissime le modalità per seguire i concorrenti naufraghi. Oltre agli appuntamenti classici del day-time, infatti, si potranno seguire le gesta deianche tramite sito ufficiale, App e social. Ecco di seguito in dettaglio gli orari eladell’Deiin tv o. SCOPRI TUTTO SU ...