In Calabria prevale la sfiducia verso i gestori, in un anno ben poco si è fatto (Di lunedì 19 aprile 2021) Cosa c’è di più rilassante, specialmente dopo mesi di chiusure, di una domenica a seguire, in tribuna, un evento sportivo? È quello che è successo al presidente facente funzioni della Giunta regionale, Nino Spirlì, il quale dallo Stadio Oreste Granillo ha postato un selfie e un messaggio, “#FORZAREGGINA. Vai, Reggina, facci innamorare ancora”. Questo ha fatto infuriare molti corregionali preoccupati per gli ospedali in sofferenza, il balletto chiusure-aperture, la pandemia che non conosce freni e l’incapacità che notoriamente contraddistingue buona parte della rappresentanza politica a queste latitudini. In tanti avrebbero forse voluto il presidente concentrato sui problemi, a partire proprio dalle difficoltà con le vaccinazioni. “Oggi più che mai, un manipolo di mestatori di fango mediatico ha tentato di mescolare verità e opinione”, ha risposto un piccato Spirlì, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 aprile 2021) Cosa c’è di più rilassante, specialmente dopo mesi di chiusure, di una domenica a seguire, in tribuna, un evento sportivo? È quello che è successo al presidente facente funzioni della Giunta regionale, Nino Spirlì, il quale dallo Stadio Oreste Granillo ha postato un selfie e un messaggio, “#FORZAREGGINA. Vai, Reggina, facci innamorare ancora”. Questo hainfuriare molti corregionali preoccupati per gli ospedali in sofferenza, il balletto chiusure-aperture, la pandemia che non conosce freni e l’incapacità che notoriamente contraddistingue buona parte della rappresentanza politica a queste latitudini. In tanti avrebbero forse voluto il presidente concentrato sui problemi, a partire proprio dalle difficoltà con le vaccinazioni. “Oggi più che mai, un manipolo di mestatori di fango mediatico ha tentato di mescolare verità e opinione”, ha risposto un piccato Spirlì, ...

Advertising

zazoomblog : In Calabria prevale la sfiducia verso i gestori in un anno ben poco si è fatto - #Calabria #prevale #sfiducia… - MicheleTripodi : VACCINI: IN CALABRIA PREVALE “ALTRO”. Il Presidente f.f. Nino Spirlí ne risponda subito ai calabresi. - TelemiaLaTv : Polistena : Michele Tripodi :”VACCINI: IN CALABRIA PREVALE “ALTRO”. Il Presidente f.f. Spirlí ne risponda subito ai… -