Il doppio gioco di Pechino sulla moneta digitale. Mentre arriva il “britcoin” (Di lunedì 19 aprile 2021) Provare a giocare la partita della moneta vituale, nel modo più pulito possibile. Sembra proprio essere questa la strategia della Cina, nella corsa allo yuan digitale, sistema monetario parallelo e potenzialmente antagonista a quello basato sul dollaro statunitense. Quello giunto da Pechino assomiglia molto a un messaggio distensivo, firmato niente meno che da Zhou Xiaochuan, vicepresidente del consiglio di amministrazione del Forum Boao per l’Asia ed ex governatore della Banca popolare di Cina, l’istituto centrale cinese. A CIASCUNO LA SUA moneta, MA… “La sovranità monetaria delle banche centrali nazionali dovrebbe essere rispettata”, ha scritto l’alto funzionario cinese sul Global Times, il giornale del partito comunista cinese. “Forse a lungo termine ci sarà una mossa verso ... Leggi su formiche (Di lunedì 19 aprile 2021) Provare a giocare la partita dellavituale, nel modo più pulito possibile. Sembra proprio essere questa la strategia della Cina, nella corsa allo yuan, sistemario parallelo e potenzialmente antagonista a quello basato sul dollaro statunitense. Quello giunto daassomiglia molto a un messaggio distensivo, firmato niente meno che da Zhou Xiaochuan, vicepresidente del consiglio di amministrazione del Forum Boao per l’Asia ed ex governatore della Banca popolare di Cina, l’istituto centrale cinese. A CIASCUNO LA SUA, MA… “La sovranitària delle banche centrali nazionali dovrebbe essere rispettata”, ha scritto l’alto funzionario cinese sul Global Times, il giornale del partito comunista cinese. “Forse a lungo termine ci sarà una mossa verso ...

Advertising

fabiospes1 : RT @ilriformista: Il presidente dell'Uefa #Ceferin: 'Non ho mai visto una persona mentire così tante volte e con così tanta insistenza' htt… - ilriformista : Il presidente dell'Uefa #Ceferin: 'Non ho mai visto una persona mentire così tante volte e con così tanta insistenz… - DiPrimaGianluca : Il ritardo mentale degli interisti che insultano #Agnelli per il doppio gioco, quando anche il loro club ha fatto l… - MandyFresco : Hanno fatto solo un po di doppio gioco, gasano i compagni del bayern - DiPrimaGianluca : @pino_nostro @ZZiliani Niente purtroppo non sei abbastanza arrivato per comprendere due semplici frasi in italiano.… -